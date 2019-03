Panini imbottiti all'eroina: spacciatore tradito dalla borsa della spesa

Aveva escogitato uno stratagemma inedito per spacciare ma il suo trucco non è sfuggito ai carabinieri di Taranto che l'hanno arrestato. In pratica lo spacciatore, un tarantino di 36 anni, Massimiliano Calaiero, pregiudicato e sottoposto a sorveglianza speciale, aveva nascosto la droga nei panini contenuti nella busta della spesa.



Ma i militari, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati inerenti le sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo dell’uomo che, sottoposto ad una perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 18 grammo di eroina e di un bilancino di precisione occultati all’interno di alcuni panini abilmente riposti sul fondo di una busta contenente altro pane.



L’eroina sottoposta a sequestro sarà analizzata dai militari del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto mentre l’arrestato, su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica del capoluogo jonico, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

