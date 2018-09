Lega d'accordo con Di Maio: «Sì alla chiusura dei negozi alla domenica, ma 8 aperture l'anno consentite»

«Avanti con la nostra proposta per la chiusura domenicale dei negozi e la possibilità di stabilire 8 aperture all'anno anche con l'intesa con le Regioni». Così il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari a margine della riunione economica della Lega, ancora in corso al Viminale, alla presenza del ministro Matteo Salvini.



«Abbiamo deciso - prosegue Molinari - di sostenere i contenuti della proposta Saltamartini Molinari. Si tratta di un provvedimento che ci chiedono le associazioni dei commercianti schiacciati dalla liberalizzazione selvaggia di Monti e dai vantaggi competitivi della grande distribuzione». Molinari spiega che si vuole «tutelare il commercio tradizionale e dare un messaggio di attenzione alle famiglie il cui tempo libero non deve essere dedicato solo al consumismo. Vogliamo tutelare il commercio tradizionale, perché questi anni di liberalizzazione selvaggia e prolificazione smodata della grande distribuzione hanno desertificato i centri storici». «Partiamo da qui e siamo pronti a incontrare tutte le parti interessate per un confronto aperto e libero» assicura infine.

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..