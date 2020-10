Negazionisti a Roma, altolà della polizia: «In piazza solo con le mascherine»

Domani, sabato 10, a Roma si svolgeranno diverse manifestazioni di negazionisti del Covid-19. Alle 14, in piazza Bocca della Verità, ci sarà la protesta contro la “dittatura sanitaria” imposta dal governo, a cui sono attese circa 100 mila persone. A piazza San Giovanni, invece, si terrà la “Marcia della Liberazione”, a cui sono attese circa 3 mila “no-mask”. Secondo quanto si è appreso, la Questura di Roma ha fatto una "prescrizione" ai promotori ad indossare la mascherina.

«Tutte le manifestazioni pubbliche devono svolgersi soltanto in “forma statica” e solo a condizione che vengano rispettate tutte le regole previste dalla normativa anti Covid, vale a dire garantendo il distanziamento sociale e l'uso della mascherina. In caso contrario, le forze dell'ordine dovranno scioglierle». È quanto scrive il capo della Polizia Franco Gabrielli in una circolare inviata a tutti i prefetti e i questori nella quale viene indicata la linea da tenere nei confronti di tutti gli appuntamenti previsti, a partire dalla manifestazione dei negazionisti in programma domani a Roma.

«Non si può escludere - scrive il capo della Polizia - che iniziative dello stesso tenore» di quella prevista domani a Roma «possano essere organizzate in altre province e in differenti giornate». Per questo è necessario innanzitutto che le autorità di pubblica sicurezza instaurino con promotori e organizzatori delle manifestazioni «fin da subito una proficua interlocuzione finalizzata al rispetto delle vigenti misure straordinarie a tutela della sanità pubblica». In sostanza, le manifestazioni saranno autorizzate solo se gli organizzatori garantiranno il rispetto della normativa anti covid. E nel caso in cui diano le garanzie e poi durante le manifestazioni violino le norme, sarà inevitabile un intervento delle forze dell'ordine per impedire le violazioni e per sciogliere la manifestazione. «Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche potrà essere solo in forma statica - sottolinea ancora Gabrielli - a condizione che nel corso delle stesse siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento» del virus.

