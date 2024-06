Ndrangheta, le mani sulle elezioni: blitz dei carabinieri, tre politici indagati per voto di scambio. Ombre sul voto del 2020 e 2021

di Redazione web

Blitz dei carabinieri del Ros questa mattina a Reggio Calabria, con i militari che hanno eseguito 14 misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta sui presunti rapporti tra 'ndrangheta e politica, coordinata dalla Dda. Nell'inchiesta sarebbero indagati tre esponenti politici locali ai quali é contestato, tra l'altro, il reato di scambio elettorale politico-mafioso. L'indagine, secondo quanto si é appreso, riguarderebbe presunti illeciti commessi in occasione delle elezioni regionali del 2020 e del 2021 e delle elezioni comunali a Reggio del 2020.

Indagati e arrestati, ci sono anche politici

Delle 14 misure cautelari che sono in esecuzione, sette riguardano l'arresto di persone per le quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre altri quattro indagati sono finiti ai domiciliari.

Alle persone coinvolte nell'operazione sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, reati elettorali, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Al centro dell'inchiesta ci sono le attività ed i condizionamenti esercitati sulla politica locale dalla cosca Araniti della 'ndrangheta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Giugno 2024, 08:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA