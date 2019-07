'Ndrangheta, le intercettazioni choc: «Riina li scioglieva nell'acido, io li faccio a pezzi con la scimitarra e li dò ai cani»

Mercoledì 31 Luglio 2019, 12:43

«Mi ha detto 'sai come ragioni tu? Come Riina'. Sono scattato e così gli ho detto: hai fatto un errore e sai perché? Sai come ragiono io, come Mimmo Tortorella, sai qual è la differenza tra me e Riina? Che, io me li porto a Cannavò, ho una livara,».Dichiarazioni choc che, a quanto risulta dalleeffettuate dalla polizia, sono state pronunciate da Giuseppe Demetrio Tortorella, tra gli indagati nell'ambito dell'operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, contro la cosca Libri di Reggio Calabria. Tortorella, 66 anni, medico odontoiatra, assessore all'Urbanistica negli anni '90 al comune di Reggio Calabria, è indagato per associazione mafiosa, estorsione e turbata libertà degli incanti.