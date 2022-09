'Ndrangheta, maxiblitz nel cosentino: 200 arresti, in manette anche il sindaco di Rende

Maxiblitz in corso a Cosenza e provincia per via di una operazione contro la 'ndrangheta coordinata dalla Procura antimafia di Catanzaro: oltre 200 gli arresti, con nomi eccellenti finiti in manette, tra cui il sindaco di Rende, l'avvocato Marcello Manna, che è stato posto ai domiciliari.

Carabinieri, polizia e Guardia di finanza stanno eseguendo oltre duecento ordinanze di custodia cautelare emesso dal Gip distrettuale del capoluogo su richiesta della Dda, diretta da Nicola Gratteri. Nell'operazione sono coinvolti amministratori locali, professionisti, imprenditori ed esponenti della criminalità organizzata cosentina.

Il sindaco di Rende arrestato, Marcello Manna

Manna, il sindaco di Rende arrestato, è anche il presidente dell'Anci (l'Associazione dei comuni italiani) della Calabria. Al momento non è stato possibile sapere quale sia il fatto contestato a Manna e se si riferisca alla sua attività di amministratore o di professionista.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Settembre 2022, 08:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA