Da Napoli a Castel di Sangro col navigatore, tifosi sbagliano strada e finiscono in un dirupo

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Agosto 2020, 21:46

Seguono fedelmente le istruzioni del navigatore e si ritrovano praticamente in un dirupo in una zona impervia nelle montagne di. È accaduto a un gruppo di tifosi provenienti dal napoletano e diretti a Castel di Sangro per assistere agli allenamenti del Napoli. Invece di vedere in campo Insigne e compagni, i fans del Napoli se la sono vista davvero brutta con l'auto finita in una strada impervia e con l'impossibilità di svicolare.I carabinieri e i vigili del fuoco di Isernia, dopo aver geolocalizzato i tifosi, li hanno raggiunti, trainati e finalmente portati fuori dalla strada senza uscita che avevano imboccato, riportandoli fino alla strada statale.