Maltempo in Emilia Romagna: nave da crociera con 800 passeggeri a bordo rompe gli ormeggi

A causa delle forti raffiche di vento, raffiche di bora molto intense proveniente da Nord, alla nave da crociera 'Viking Sea' - che alle 8 era regolarmente ormeggiata al Terminal Crociere di Porto Corsini a Ravenna - si sono rotti gli ormeggi e si è allontanata dalla propria posizione prima di essere recuperata grazie all'intervento della Capitaneria di Porto ravennate e dei servizi tecnico nautici che hanno dato il loro supporto alla nave, ora in sicurezza e costantemente monitorata.

800 passeggeri a bordo

A dare notizia della vicenda è l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale. Nell'allontanamento dell'imbarcazione, viene spiegato in una nota, non vi è stata alcuna conseguenza per gli 800 passeggeri che stanno proseguendo regolarmente le proprie attività a bordo. La Viking Sea è già riormeggiata nella propria posizione e quando le condizioni meteo lo consentiranno, lascerà il porto di Ravenna.

Le operazioni di recupero

Sono durate oltre 4 ore le operazioni di recupero della Viking Sea, la nave da crociera attraccata al Porto di Ravenna che questa mattina intorno alle 9.15, a causa del forte maltempo, ha rotto i cavi di ormeggio intraversandosi e appoggiando la chiglia sul fondale sabbioso, evitando così di finire contro la scogliera antistante. Per mantenere in assetto l'imbarcazione, sono stati impiegati 5 rimorchiatori. In acqua anche la motovedetta della Guardia Costiera CP 328 in assistenza, e gli uomini del gruppo ormeggiatori. In un primo momento i rimorchiatori hanno lavorato ininterrottamente per contrastare le violente raffiche di vento che spingevano lateralmente la nave contro la scogliera, riuscendo a riportarla parallela alla banchina e poi a mantenerla in posizione di sicurezza; successivamente, quando il vento, intorno alle 12.30, è diminuito di intensità, la nave è stata riavvicinata alla banchina attraverso una complessa manovra, con tre rimorchiatori in spinta sulla fiancata e due a tirare i cavi sul lato opposto.

La Viking Sea

L'imbarcazione, di bandiera norvegese, 228 metri di lunghezza con 870 passeggeri a bordo e circa 200 membri di equipaggio, è stata riportata in sicurezza all'ormeggio poco dopo le 13. La dinamica dell'evento, ed i motivi che hanno portato alla rottura dei cavi di ormeggio saranno oggetto di una verifica tecnica, da parte dei militari della sezione Sicurezza della Navigazione della Capitaneria di Porto, che si sono recati a bordo per un'ispezione. La nave non potrà lasciare il porto di Ravenna fino a quando non si apprenderanno le cause dell'evento e dopo che saranno eseguite le verifiche tecniche disposte dall'Autorità Marittima.

