Nave Audace affonda vicino a Grado: il may-day di allarme, 76 persone a bordo nelle scialuppe di salvataggio

di Elisabetta Batic

​Nave Audace in avaria e a rischio affondamento: lanciato il Mayday e l'allarme è scattato nella laguna di Grado per l'imbarcazione che collega Trieste a Grado. Le 76 persone a bordo, secondo le primissime informazioni, sono state salvate.

In soccorso alla nave Audace sono giunti tutti i mezzi a disposizione di guardia costiera, finanza e vigili del fuoco, mobilitati per il trasbordo dei passeggeri, portati nelle scialuppe di salvataggio. Mobilitato anche il soccorso sanitario.

G7, sequestrata la nave crociera che doveva ospitare gli agenti di polizia: «Condizioni igienico sanitarie a bordo pessime»

In salvo i passeggeri sulle scialuppe

I passeggeri e i membri dell'equipaggio, a quanto risulta dalle prime informazioni, sono stati messi in salvo.

Al momento risulta che nessun passeggero sia finito in acqua.

Nave Audace in servizio da un anno

La nave Audace è entrata in servizio da pochi mesi ed è stata costruita nel 2023.

In salvo anche l'equipaggio

Anche l'equipaggio della motonave Audace, composto da 4 membri, ha abbandonato l'imbarcazione. Il mare in questo momento si presenta mosso. Al largo sono giunti i rimorchiatori per trainare l'imbarcazione in avaria, ancora in galleggiamento.

Non sono ancora state chiarite le cause che hanno costretto la motonave a lanciare l'sos. A quanto si apprende, la nave ha imbarcato acqua dal lato di prua.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Giugno 2024, 14:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA