Nave Audace, i passeggeri: «C'era gente che urlava, siamo sotto choc. Per fortuna è andato tutto bene»

«Molte persone sono rimaste scioccate quando è stato lanciato l'Sos dal personale di bordo, quando ci si è accorti che imbarcava acqua: c'era un giovane che urlava, è stato un momento delicato», ha dichiarato un turista svizzero che si trovava sulla motonave Audace. Momenti di paura nella mattinata di mercoledì 12 giugno, quando l'imbarcazione, al largo di Grado (Trieste), ha rischiato di affondare mentre stava navigando per andare verso il porto di Monfalcone.

Nave Audace affonda vicino a Grado: il may-day di allarme, 76 persone a bordo nelle scialuppe di salvataggio

Cosa è successo

«Non ho avuto paura - ha aggiunto l'uomo - ma la situazione era concitata.

A bordo della nave c'erano 76 persone, che sono state tratte in salvo senza riportare ferite. In soccorso alla nave Audace sono giunti tutti i mezzi a disposizione di guardia costiera, finanza e vigili del fuoco, mobilitati per il trasbordo dei passeggeri, che sono stati portati nelle scialuppe di salvataggio.

Mercoledì 12 Giugno 2024

