Migranti, la barca Alex entrata a Lampedusa. Ira Salvini

«La nave dei centri sociali, che a quest'ora sarebbe già arrivata a Malta che aveva dato la disponibilità di un porto sicuro, infrange la legge, ignora i divieti ed entra in acque italiane. Le Forze dell'ordine sono pronte ad intervenire, vediamo se anche in questo caso la 'giustizia tollererà l'illegalità: in un Paese normale arresti e sequestro della nave sarebbero immediati. Questi non sono 'salvatorì, questi sono complici dei trafficanti di esseri umani». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini. «Ieri sono stati consegnati più di 400 litri di acqua potabile alla barca a vela Alex e altrettanti sono stati successivamente rifiutati. Oltre all'acqua, l'Italia ha garantito cibo, coperte e medicinali». Lo rende noto il vicepremier Matteo Salvini. «Attraverso il proprio ufficio stampa, Alex ha fatto sapere che le bottiglie d'acqua erano troppo ingombranti e a causa delle condizioni igienico-sanitarie ha deciso di infrangere il divieto di accesso nelle acque italiane», aggiunge il titolare del Viminale. «Pur di infrangere la legge mettono a rischio la vita degli immigrati», commenta Salvini.

Sabato 6 Luglio 2019, 17:02

