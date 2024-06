Natisone, petizione online per cercare Cristian Molnar. Il sindaco: «Fermatevi, è pericoloso». È polemica

di Redazione Web

Decimo giorno di ricerche nel Natisone. Cristian Molnar ancora non si trova e sui social parte una petizione online per raccogliere i volontari che volessero provare a dare una mano. Un'iniziativa «pericolosa», dice il sindaco di Premariacco Michele De Sabata, che ha provato a dissuadere la mobilitazione popolare.

«Ci sono in campo i professionisti e il rischio è che degli improvvisati si mettano solamente a loro volta in pericolo - ha ammonito - la sola presenza di altre persone sarebbe peraltro da intralcio perché i sorvoli a bassa quota dell'elicottero possono essere pericolosi, per questo spesso alcuni tratti vengono interdetti alla circolazione. Nessuno ha dichiarato che da stasera si sospenderanno le ricerche, sarà solo fatta una valutazione per renderle maggiormente efficaci». Sotto al post pubblicato dal sindaco sui social è scoppiata una nuova polemica, tra chi dà ragione al primo cittadino di Premariacco e chi invece lo accusa di non fare abbastanza per cercare il giovane.

Le ricerche

Stamani è iniziato il decimo giorno di perlustrazione dei fondali. Si procede per circa 200 metri al giorno, escludendo progressivamente le zone bonificate che sono piene di forre, anfratti, buche, vegetazione intricata. Questa sera, anche in base alle previsioni meteo avverse per domani, il comando dei vigili del fuoco comunicherà alla Protezione civile Fvg se ci sarà la necessità di volontari anche per la giornata di domani.

Le accuse delle famiglie

«Se i soccorsi fossero partiti tempestivamente, ovvero nel momento in cui la povera Patrizia li ha richiesti, oggi i ragazzi sarebbero vivi e a casa con i loro genitori». È la durissima accusa lanciata dall'avvocato Gaetano Laghi, legale della famiglia di Cristian Molnar, il 25enne disperso da venerdì scorso, dopo essere stato travolto dalle acque del Natisone. Il professionista è intervenuto dopo aver raggiunto Premariacco (Udine) e aver ispezionato i luoghi che, in questa settimana, gli erano stati soltanto descritti dal suo assistito.

«Dopo aver fatto anche un sopralluogo nella località della tragedia, mi colpisce molto la sottovalutazione della situazione iniziale - ha incalzato - Mi aspetterei, da chi è preposto a ricevere telefonate e richieste d'aiuto una tale preparazione che, avendo notizie di una persona che si trova in quel posto preciso, sappia come intervenire.

112 nel mirino

Nel mirino c'è il numero unico emergenze 112, che - per i legali di Cristian - non avrebbe gestito al meglio le tre telefonate di Sos di Patrizia - per una quarta non c'è stata comunicazione - che chiedeva soccorsi per il livello delle acque del Natisone che saliva. Per l'avvocato, doveva decollare alle 13.29 l'elicottero sanitario da Campoformido (a otto minuti di volo dal ponte Romano) invece che Drago, il velivolo dei vigili del fuoco di Venezia, allertato immediatamente ma decollato qualche minuto dopo le 14, forse proprio mentre i tre ragazzi venivano travolti dalla corrente.

Ma sarà la Procura a stabilire se ci sono stati errori umani o nel protocollo. Procura che aveva già precisato di cercare eventuali condotte omissive, e non commissive. Certo la macchina dei soccorsi si è mossa subito e in ogni direzione, come dimostra il fatto che un vigile, assicurato a una fune, si è eroicamente lanciato in acqua nel tentativo di raggiungere i tre e, in contemporanea, dall'alto di una scala telescopica altri vigili avevano calato corde perché i giovani potessero aggrapparsi.

«Sono intimamente convinto che se i soccorsi fossero partiti tempestivamente oggi i ragazzi sarebbero vivi», ha insistito il legale. Un assunto che andrà dimostrato, così come dovrà eventualmente essere dimostrato il suo contrario. Il fratello di Cristian, Petru Radu, che non si è mai mosso dal greto del Natisone in questi giorni, ha parlato di «teatralità" nei soccorsi e ha chiesto energicamente che le ricerche non vengano sospese, convinto che Cristian sia vivo. Speranza però remota, a distanza di nove giorni.

Domenica sera - se il giovane non sarà stato trovato - le ricerche non saranno interrotte, ma non saranno più mobilitati i circa cento uomini con mezzi terrestri e marini di ogni corpo e i tanti volontari che ogni giorno perlustrano l'area. Anche perché le previsioni meteo dovrebbero peggiorare, con nuovi rischi.

