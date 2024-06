Natisone, dopo 15 giorni Cristian Casian Molnar ancora non si trova: il mistero degli anfratti sommersi, le ricerche si spostano

Natisone, dopo due settimane di ricerche il corpo di Cristian ancora non si trova. «Droni, elicottero, pompieri e sub. Sono tutti a Premariacco come ogni giorno». In quel paese della provincia di Udine il tempo sembra essersi fermato al 31 maggio, se non fosse che da quindici giorni ormai si rinnova un via vai di soccorritori ancora alla ricerca di Cristian Casian Molnar, il ragazzo ultimo disperso della tragedia del Natisone.

Dove sono concentrate le ricerche

«Nessuna novità» aggiorna amareggiato il sindaco che segue quotidianamente lo sviluppo delle operazioni. «Oggi il fiume è ispezionabile da sotto e sopra» continua nel suo post Facebook.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Giugno 2024, 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA