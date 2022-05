Natalità, tornano gli Stati Generali: «Le culle vuote sono un'emergenza»

Al via la seconda edizione degli Stati generali della natalità. La due giorni dedicata al problema della crisi delle nascite si svolgerà all'Auditorium della Conciliazione a Roma il prossimo 12 e 13 maggio con l'obiettivo di coinvolgere l'intero sistema Paese sull'allarme culle sempre più vuote. Il 2021 ha segnato un nuovo record negativo: in Italia sono nati meno di 400mila bambini, oltre 176mila in meno rispetto al 2008.

L'evento è organizzato dal Forum famiglie con la Fondazione per la natalità proprio per fare proposte concrete per invertire il trend demografico. «Tutti gli anni escono bollettini di guerra per la diminuzione delle nascite - spiega il presidente della Fondazione per la natalità Gianluigi De Palo - ci dicono che se crolla la natalità crollano il Paese, il welfare, il sistema sanitario, il pil, eppure non si fa mai niente in concreto. Questa è un'occasione per chiedere di far diventare la natalità la nuova questione sociale».



Per due giorni saranno concentrati sul tema ospiti della politica, istituzioni, del mondo delle banche, delle grandi imprese italiane, dello sport, spettacolo, salute, associazioni e dei media, che spiegheranno la propria visione di quello che Si può fare, frase che è anche il titolo di questa edizione degli Stati generali della natalità. Ad aprire gli interventi della prima giornata saranno il sindaco di Roma Gualtieri e il governatore del Lazio Zingaretti. Nella giornata del 13 maggio sono attesi tra gli altri i protagonisti della scena politica: Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Enrico Letta, Carlo Calenda. Tra gli ospiti, anche il direttore di Leggo Davide Desario.

