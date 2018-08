Natale scompare durante una vacanza in Spagna, per 12 giorni resta in obitorio ma nessuno avverte i familiari

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

avevano denunciato la suadopo che da giorni non avevano sue notizie, ma Natale Romeo è stato. L'uomo di 76 anni residente in Val di Susa, era partito per la Spagna ma da 12 giorni i suoi cari non avevano notizie di lui, così sono partite delle ricerche che hanno portato all'obitorio di un ospedale in Catalogna.Natale è deceduto il giorno stesso della sua scomparsa, il 25 luglio, vittima di un incidente stradale mentre era alla guida della sua Dacia Duster, proprio in Spagna. Nonostante avesse tutti i documenti con sé però nessuno si è preoccupato di avvisare i familiari che hanno prima vissuto momenti di angoscia e poi di desolazione nel saperlo morto.Il 76enne era in vacanza con alcuni amici e sono stati proprio loro a lanciare l'allerta non vedendolo tornare al campeggio. Per giorni nessuno ha detto nulla, fino a quando la polizia non lo ha trovato in obitorio. Le autorità spagnole hanno avvertito la moglie e la figlia che ora si recheranno in Spagna per compilare i documenti per rimpatriare la salma, ma si chiedono come nessuno abbia pensato di avvertirle prima.