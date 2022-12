La ex rifiuta i regali di Natale, lui minaccia il suicidio sui social: salvato in extremis

Minaccia sui social di suicidarsi dopo che l'ex compagna ha rifiutato i suoi regali di Natale. E' quanto successo a Ferrara, dove un uomo disperato ha cercato di riconquistare la sua ex fidanzata portandole dei doni, ma durante l'incontro lei l'ha rifiutato e lui, una volta rientrato in auto, infatti, aveva scritto sui social network di volersi togliere la vita nella notte della vigilia.

A salvare l'uomo è stato l'allarme lanciato dagli utenti che avevano letto quanto da lui scritto sui social e hanno allertato telefonicamente le forze dell'ordine chiedendo di intervenire subito per evitare il peggio. Gli agenti della polizia di Ferrara sono riusciti ad intercettarlo grazie alla geolocalizzazione del cellulare. L'uomo era trovava ancora nei pressi dell'abitazione della ex fidanzata.

I fatti

Da quanto ricostruito, l'uomo aveva parcheggiato l'auto in una strada poco lontano da casa della donna, che nel frattempo non sapeva quanto stesse accadendo. Gli agenti sono riusciti a raggiungere il posto e a individuare la vettura dell'autore dei post. Ma l'uomo ha bloccato le portiere della sua auto, minacciando di tagliarsi la gola.

Dopo una lunga contrattazione portata avanti anche grazie all'intervento dei vigili del fuoco, i soccorritori hanno approfittato di un momento di distrazione dell'uomo nel corso della conversazione con gli agenti della polizia locale e hanno infranto uno dei finestrini dell'abitacolo. Così, sono riusciti a disarmare il giovane, che nel frattempo aveva rivolto verso di sé un coltello che aveva portato da casa, e a trarlo in salvo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Dicembre 2022, 18:27

