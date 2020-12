Natale, Italia in zona rossa nei festivi e prefestivi, arancione negli altri giorni. Conte: «Serve stretta aggiuntiva»

Italia in zona rossa in festivi e prefestivi, per feste di Natale che saranno molto diverse dal solito, per colpa del coronavirus : dal 24 dicembre al 3 gennaio tutta l'Italia potrebbe essere in zona rossa, dal 24 al 27 dicembre, il 31, l'1, 2 e 3 gennaio. Negli altri giorni, invece, varrebbero le più miti regole della zona arancione. La decisione del Governo non è ancora presa (potrebbe arrivare in serata o domani), ma sembra essere questa l'ipotesi di mediazione prevalente nel Governo al termine del vertice di oggi pomeriggio.

Dunque sette-otto giorni in tutto, e non chiudere dal 24 al 6 gennaio come chiedevano i più 'rigoristi'. Le misure più dure sul tavolo dovrebbero dunque riguardare solo festivi e prefestivi e non un periodo continuativo, come chiesto, in particolare, dai ministri del Pd al tavolo ma anche dal responsabile della Salute Roberto Speranza. A spingere per una linea dura sì, ma evitando una zona rossa 'continuativa' sarebbe il premier Giuseppe Conte sostenuto, in questo, dal M5S.

C'è chi, tra i presenti alla discussione, bolla l'ipotesi di «chiedere gli italiani in casa per due settimane consecutive una follia», riferiscono autorevoli fonti all'Adnkronos. Secondo alcune fonti la discussione è ancora «tutta aperta» però e non è escluso che la zona rossa valga anche il 6 gennaio o si introducano per l'intero periodo regole da «zona arancione». Il premier Conte, scrivono l'ANSA e Il Messaggero, attende il ritorno da Bruxelles del ministro Teresa Bellanova (Italia Viva) per il contronto finale.

Conte: «Stretta aggiuntiva per massima resilienza» «Stiamo lavorando per cercare di rinforzare il piano natalizio. Noi dobbiamo arrivare in condizione di massima resilienza. Le misure stanno funzionando fin qui ma ci stanno preoccupando - e hanno preoccupato anche gli esperti - quelle situazioni di assembramenti dei giorni scorsi. Faremo qualche intervento aggiuntivo». Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso della registrazione di «Accordi&Disaccordi» sul Nove.

Zampa: «Si è deciso per una misura che somiglia a zona rossa»​. «Si è deciso di chiudere in maniera molto rigorosa, di chiudere parecchio. Qui al Ministero della Salute abbiamo proposto di optare per una misura rigorosa che assomigli molto alla zona rossa. Sarà un Natale poco allegro, è vero, ma sarà più sereno perché le persone a cui vogliamo bene sono in sicurezza». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa (PD), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. «Tutti nel governo condividiamo l'idea di voler rallentare la curva ma io credo che si ottenga realmente solo applicando il colore rosso, perché rallenti e poi cali sensibilmente la curva dei contagi»

