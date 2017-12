Dolce alla crema, funghi e pesce: Natale in ospedale, tutti intossicati

Mercoledì 27 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alcune persone in città farannoil prossimo Natale: sono quelleper averein questo Natale 2017 anche con. La(lui 66 anni, lei 62 e i figli di 31 e 29) è rimasta: una torta di pasta sfoglia con la crema all’uovo, prodotta in casa da una parente.Come riporta il Giornale di Vicenza tutti e quattro in fase di digestione si sono(dolori allo stomaco, vomito e diarrea) e su consiglio del medico di base si sono recati al pronto soccorso del San Bortolo, con i sanitari a riscontrare un’, probabilmente dovuta dalconfezionato conStessi sintomi e viaggio dalla guardia medica per alcuni amici che assieme hanno mangiato: una volta raccolti questa estate e congelati, sarebbero stati scongelati e ricongelati. Da unaè stata colpita a Santo Stefano la coppia nigeriana Owusu, lui di 43 anni e lei di 38. Entrambi sono ricorsi alle cure del San Bortolo.