Natale, l'esodo nell'ultimo sabato prima della nuova stretta anti-coronavirus

È partito il “grande esodo” degli italiani per le vacanze di Natale. Nel fine settimana prima della zona rossa-arancio delle Feste e precedente al divieto di spostamento tra le Regioni, che comincia lunedì 21 dicembre, si calcola che circa un milione di cittadini sta lasciando le abituali dimore per raggiungere seconde case o parenti lontani. Nelle foto la situazione di oggi alla stazione Roma Termini.

In Lombardia i treni sono sold out, in particolare verso Sud, ben prima della deadline del 21 dicembre. Si calacola che nel fine settimana 200.000 persone circa hanno lasciato il capoluogo lombardo: circa 80 mila prenderanno l’aereo, 50 mila il treno e il resto del traffico si snoderà in autostrada sulle auto private.

