Natale, drastico calo dei consumi: meno due miliardi di euro. Un italiano su 3 non ha fatto il regalo

Tra limiti agli spostamenti, pranzi e cene a numero limitato, una maggiore propensione al risparmio per l'incertezza e le difficoltà economiche, il Natale del covid è all'insegna del calo dei consumi. Con una spesa per gli acquisti natalizi in calo di circa 2 miliardi e sempre più italiani che rinunciano a fare i regali.

E anche una fetta crescente di persone che sceglie per i doni e per il cibo la via del riciclo. La spesa degli italiani durante le ultime festività, secondo le stime del Codacons, registra «un calo record», con una perdita di circa 2 miliardi di euro: «complessivamente si è fermata a quota 8 miliardi, con un esborso a famiglia che passa dai 386 euro del 2019 ai circa 308 euro del 2020». In questo quadro cresce il numero di italiani che sceglie di non comprare regali: lo ha fatto il 28%, rileva il Codacons, il numero più elevato di sempre.

Tra i doni più acquistati nel 2020, in testa i giocattoli, elettrodomestici e prodotti hi-tech. Si riduce invece la spesa per gli addobbi della casa (-15%) e, per la prima volta, i consumi alimentari subiscono un vero e proprio tonfo del -10%, pari a circa -500 milioni di euro di cibi e bevande sulle tavole tra Natale e Capodanno.

Proprio per quanto riguarda i consumi alimentari, emerge un'altra tendenza. Quasi otto italiani si dieci (78%) trovano a tavola gli avanzi di cenoni e pranzi di Natale che vengono riutilizzati in cucina con una nuova sensibilità verso la riduzione degli sprechi spinta dalla crisi economica legata alla pandemia. Il 10% ha messo tutto in freezer, l'11% non avanza niente e l'1% dona in beneficenza, mentre nessuno dichiara di buttare i resti del pranzo o del cenone, con il Natale 2020 che si classifica come il primo con sprechi azzerati.

Lo rileva un'indagine Coldiretti-Ixè, che stima in quasi 400 milioni il valore di cibi e bevande preparati e non consumati sulle tavole a Natale. La tendenza al riciclo è sempre più in voga anche per i regali. Secondo una ricerca del Centro Studi di Confcooperative, si annuncia un risparmio pari a 2,8 miliardi di euro per quanti ricicleranno i regali: mezzo miliardo di euro in meno dello scorso anno, ma nonostante le minori occasioni di incontro questa tendenza coinvolge più di un italiano su tre, cioè 24 milioni di persone, ovvero 1 milione di italiani in più rispetto dello scorso anno. «Saranno il calo delle tredicesime, la perdita del lavoro, l'egoismo e la paura, la corsa al risparmio per l'incertezza del domani, ma gli italiani diventano sempre più 'riciclatori serialì», sintetizza Confcoooperative.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Dicembre 2020, 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA