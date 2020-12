Il premier Giuseppe Conte parlerà dopo il Consiglio dei ministri di stasera (iniziato alle ore 18) che ufficializzerà le limitazioni per il periodo di Natale e Capodanno. Attese notizie importanti in serata in materia di contenimento del contagio covid. Pranzi, cene, feste e spostamenti durante il periodo dal 22 dicembre al 6 gennaio 2021: cosa si potrà fare e cosa sarà vietato?

Ecco le misure base nella bozza del decreto per Natale che andrà in Consiglio dei ministri stasera. "Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020", ovvero le regole della zona rossa.

"Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020", quindi le regole stabilite per le zona arancione.

Nella bozza del decreto contenente la stretta non è previsto il coprifuoco anticipato alle 20. Anzi. Nell'articolo che consente la visita a due non conviventi l'orario da rispettare è fissato "fra le ore 05,00 e le ore 22,00". Eppure oggi, nel corso della riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza, era stato previsto di anticipare il coprifuoco alle 20.

