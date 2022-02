Agrigento, nasconde sette micro-cellulari nella vagina per darli al marito in carcere: denunciata

Nasconde sette micro-telefonini nella vagina per consegnarli a suo marito in carcere. E' la singolare scoperta fatta nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, in Sicilia, dove una donna si è recata per il consueto colloquio con il suo coniuge.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia penitenziaria, la donna ha superato senza problemi i controlli del blocco, primo di accedere alla struttura. A quel punto le guardie l'hanno accompagnata, come sempre avviene, verso la saletta dei colloqui, ma prima di accedere, è stata sottoposta a nuovi controlli anche con delle apparecchiature. E qui è scattato l'allarme. Subito le poliziotte della Penitenziaria hanno fatto una perquisizione personale sulla signora e hanno trovato i sette micro cellulari, tutti custoditi in un unico involucro, occultati nelle parti intime della signora.

Di seguito, la donna è stata denunciata alla Procura e i sette apparecchi telefonici che sarebbe serviti per comunicare con l'esterno, e non solo, sono stati posti sotto sequestro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Febbraio 2022, 13:20

