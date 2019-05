Decine di migliaia di confezioni cosmetici e tatuaggi non a norma sono stati sequestrati dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in due operazioni in Puglia ed Emilia Romagna. Il Nas di Bari, nel corso dei controlli presso un'azienda pugliese, ha rinvenuto 40mila confezioni di cosmetici privi di registrazione sul portale europeo necessaria per la loro commercializzazione. I prodotti sequestrati ammontano ad un valore di circa 150mila euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA