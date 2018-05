Napoli choc, guardia giurata colpita con una spranga di ferro alla stazione metro di Piscinola

NAPOLI - Lina, la figlia di Gennaro -e dopo una lite con un ragazzo che lo avrebbe aggredito - racconta al'accaduto. «L'8 maggio mio padre è stato avvicinato da un ragazzo sulla Circumflegrea, che gli avrebbe chiesto del denaro. Il giovane poi avrebbe toccato la borsa di mio padre dove teneva la colazione. Non sappiamo bene la dinamica dell'accaduto, ma la situazione è degenerata. Fatto sta che mio padre sarebbe stato aggredito con un oggetto, non a mani nude come riportano alcuni giornali. Il ragazzo avrebbe preso qualcosa dalla tasca e lo avrebbe colpito sulla fronte, dietro la nuca e sull'orecchio. Papà aveva vari ematomi. All'ospedale San Paolo gli avrebbero solo suturato la ferita, senza fare una tac».Continua il racconto la figlia Lina, incinta al nono mese: «A casa mia madre ha visto che mio padre ha iniziato a dare qualche segno strano, aveva forti mal di testa e vomito. Al Cardarelli è stato operato d'urgenza per, ora è in come e lotta tra la vita e la morte.. Questa persona è libera, non si può».L'inviata di Pomeriggio 5 aggiunge dettagli: «Grazie alle telecamere di sorveglianza e a una testimonianza, il ragazzo sarebbe stato individuato. È un maggiorenne della zona, è stato ascoltato, ma al momento è. Bisogna accertare se il coma sia dato dal pugno o per il ritardo nei soccorsi. Al momento si procede per».Lina conclude con un appello: «. Lunedì partorisco in questa situazione. Voglio giustizia».