Napoli, ultimi colpi alla Vela Verde di Scampia simbolo Gomorra

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Luglio 2020, 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora pochi "morsi" delle pinze idrauliche e della vela verde dirimarrà solo unhe una volta rimosse daranno il via ad un progetto diLa demolizione dei 50mila metri cubi della struttura, iniziata a febbraio, è stata interrotta durante il lock down dovuta alfacendo slittare di qualche settimana la conclusione dei lavori., simbolo di Gomorra, è prevista la realizzazione di strutture sociali a supporto del quartiere interessato anche ad altri interventi come la creazione di unIl lavoro delle pinze, una delle quali alta decine di metri, non passa inosservato e sono molti i cittadini del quartiere che si fermano a fotografare gli operatori al lavoro. L'abbattimento della vela, come gli altri palazzoni di Scampia marchiati negli anni come luogo di spaccio e scenario della serie televisiva "Gomorra",«È un evento storico perché rappresenta l'abbattimento di un mostro non solo dal punto di vista strutturale, ma anche ideologico - dice il presidente dell'Ottava Municipalità di Napoli,- E' una vittoria del territorio, dei cittadini e del Comitato Vele che per 30 anni ha lottato per questo». Paipais richiama l'attenzione «di tutte le istituzioni affinché si continui il processo di abbattimento e di riqualificazione di tutta l'area, con la ristrutturazione della Vela Celeste e l'abbattimento delle altre due Vele, altrimenti l'opera resterà incompiuta. Dobbiamo essere vigili affinché siano utilizzati i fondi stanziati dal Governo Renzi nel 2016 attraverso il Patto per Napoli».