Agguato a Napoli, uomo ucciso nella sua auto: «Cadavere crivellato di colpi»

Il cadavere di un uomo colpito da diversi colpi d'arma da fuoco è stato ritrovato all'interno di una vettura parcheggiata in via della Liguria, nel quartiere Miano, periferia nord di Napoli. Sul caso indaga la polizia.

La vittima era alla guida di una Fiat 500 di colore nero: dell'uomo non è stata ancora fornita l'identità. Sul posto sono giunti i parenti e si è radunata una folla di curiosi. Numerosi i colpi sparati, diversi i bossoli trovati sul selciato. L'auto stava transitando nei pressi di un incrocio.

Agguato a Napoli, chi era la vittima

È di Pasquale Angellotti, 54 anni, pregiudicato, il corpo senza vita trovato all'interno di un'auto in via della Liguria, nel quartiere Miano, zona nord di Napoli. Angellotti era considerato uomo di spicco dell'ormai disciolto clan camorristico dei Lo Russo. Sul corpo sono state riscontrate diverse ferite da colpi di arma da fuoco. La Polizia indaga per ricostruire la dinamica dell'agguato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Novembre 2022, 19:14

