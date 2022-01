Notte di Capodanno a Napoli, va sul balcone a fumare una sigaretta e viene ferito da un proiettile vagante

A tre ore dalla mezzanotte, c'è già il primo ferito grave da botti di Capodanno a Napoli. Verso le 21 un 40enne srilankese s'è recato presso l’ospedale dei Pellegrini con una ferita da colpo d’arma da fuoco sulla parte sinistra del petto.

Botti di Capodanno, nove feriti nel Napoletano. A Taranto 41enne perde la mano

L’uomo - cosciente e non in pericolo di vita - avrebbe riferito al personale sanitario che, poco prima, dopo essere uscito dalla propria abitazione che si trova nel quartiere Montecalvario per fumare una sigaretta avrebbe sentito un forte rumore e avvertito una sensazione di bruciore al petto.

Sembrerebbe trattarsi di un proiettile vagante in ricaduta al suolo. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Napoli Centro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Gennaio 2022, 08:34

