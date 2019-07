Napoli, uomo barricato in casa: preso dopo lungo inseguimento

Uomo armato barricato in un palazzo: terrore a via San Liborio, nel cuore di Napoli. Mario Garnieri, 21 anni, già agli arresti domiciliari, s'è barricato nella casa dei nonni al civico 15 dopo una rissa segnalata in un panificio di via Pignasecca, dove aveva danneggiato il negozio prima di scappare in via San Liborio.



Dopo lunga trattativa, Garnieri è stato bloccato in via Concezione a Montecalvario mentre tentava la fuga. Perquisito, non era armato. È stato denunciato per minaccia aggravata. Mercoledì 31 Luglio 2019, 10:28

