Napoli, turista inglese fa il bagno nella fontana in centro: il video diventa virale

di Federica Portoghese

Le immagini inorridiscono, un inglese fa il bagno di sera, con totale negligenza, nella fontana del Carciofo in piazza Trieste e Trento, nel cuore di Napoli. Con lui dei ragazzi in scooter che immortalano la scena e intrattengono il turista in pantaloncini con una serie di battute, tra cui la domanda «di dove sei», a cui lui risponde «di Londra». Il video è stato inviato da alcuni cittadini "indignati" al consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che lo ha divulgato.

Le immagini sono diventate subito virali scioccando chiunque. Il consigliere si è espresso così: «Lo stesso Prefetto - sostiene Borrelli - dopo l'ultimo episodio di una rapina con pistola a un turista aveva annunciato controlli maggiori che a quanto pare non sono stanno avvenendo. Una moda stupida e incivile quella di fare il bagno nelle fontane monumentali che adesso sembra aver contagiato anche i turisti. Quello che trovo inaccettabile è l'assoluta assenza di controllo in una piazza così centrale della città, a pochi metri dalla Prefettura e dai palazzi delle istituzioni, che ultimamente è stata teatro di numerosi episodi criminali ai danni di turisti e cittadini. L'assenza di controlli evidentemente favorisce comportamenti irresponsabili, incivili e criminali offrendo un'immagine degradante di una città che non riesce a difendere e a tutelare i suoi tesori monumentali e la sicurezza dei cittadini»

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Luglio 2022, 14:42

