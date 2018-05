Napoli, trovato cadavere di una donna in mare a Varcaturo

Napoli - Il corpo di una donna galleggiante in mare è stato avvistato intorno alle 14 in località Varcaturo, nello specchio d'acqua al confine tra i comuni di Giugliano in Campania (Napoli) e Castel Volturno (Caserta). Il personale di salvataggio del lido Varca d'oro, confinante con la spiaggia libera all'altezza della quale è stato notato il corpo, è intervenuto per recuperarlo e riportarlo in battigia, allertando l'ambulanza che è immediatamente giunta sul posto.



I sanitari però, nonostante i tentativi di rianimazione durati oltre mezz'ora, non sono riusciti a evitare il decesso della donna. Sul posto sono intervenute Capitaneria di porto e Polizia di Stato ed è giunto il medico legale. La donna non è stata ancora identificata.

Venerdì 25 Maggio 2018