Napoli, commerciante trova un portafogli in negozio e chiede 250 euro per restituirlo. Ma il proprietario la denuncia

Ha provato a fare la furba, ma le è andata molto male. Una commerciante del centro storico di Napoli, nei giorni scorsi, ha trovato nel suo locale un portafogli smarrito da un cliente. Anziché restituirlo, la 45enne di origine straniera ha contattato il legittimo proprietario, suo connazionale, e gli ha chiesto 250 euro per tornare in possesso di portafogli e suo contenuto (documenti, una carta di credito). La donna è stata arrestata per estorsione dai Carabinieri della Stazione Stella.

Portafogli in cambio di 250 euro: lo scambio

Dopo la richiesta di denaro la vittima, un 42enne, ha immediatamente allertato il 112. I militari dell'Arma hanno così organizzato un incontro tra l'uomo e la commerciante. Non appena lo scambio tra portafogli e denaro è avvenuto, i carabinieri hanno arrestato la donna, che ora è ai domiciliari.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Gennaio 2023, 11:33

