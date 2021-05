Napoli, tre bimbi picchiati e denutriti: lo zio gettato nel cassonetto dell'immondizia

I bambini sono in stato di denutrizione e lo zio viene linciato in strada e gettato nel cassonetto dell'immondizia. Tre bimbi di 4, 2 e 1 anno sono sarebbero stati vittime di ripetute violenze e sono stati trovato in grave stato di malnutrizione. Una condizione al limite della sopravvivenza che ha indignato un intero quartiere della periferia di Napoli che si è scagliato sui genitori e sullo zio dei piccoli linciandolo.

Leggi anche > Denise Pipitone, la guardia giurata Felice Grieco a "Storie italiane": «Dovevo fermare quella bimba a Milano, ma non ho potuto»

È accaduto a Scampia, come riporta FanPage, dove la folla ha provato ad uccidere genitori e zio inadempienti nei confronti dei bambini. Quando è emerso in che condizioni si trovavano i piccoli è subito scattato l'intervento dei servizi sociali che hanno allontanato i minori dall'abitazione. I piccoli sarebbero stati vittime di violenze, anche se non ci sono segni di abusi sessuali.

Affidati a delle strutture adeguate ora sono seguiti e monitorati da medici e psicologi che stanno curando la loro salute. Non è escluso che possano essere trasferiti in una struttura più protetta. La loro condizione ha però indignato un intero quartiere che ha riversato tutta la rabbia, in modo violento, verso i responsabili di questo dramma, tra cui lo zio, verso il quale non pende alcuna accusa, che ha rischiato il linciaggio. Il padre e la madre, e ora lo stesso zio, sono stati allontanati dal quartiere e sono ora in corso delle indagini.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Maggio 2021, 14:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA