Una svastica nell'area verde: scoppia il caso a Fuorigrotta

«Nell’area verde di via Veniero, ribattezzata dai residenti con il nome di piazzetta Maradona, oggi abbiamo rinvenuto - commenta Annalisa Mantellini, consigliera della X Municipalità - una svastica disegnata al suolo da qualche balordo, un gesto che ha lasciato di stucco i residenti e i frequentatori del luogo».La svastica fu adottato come simbolo da vari movimenti antisemiti e dal partito nazionalsocialista tedesco.«La X Municipalità è impegnata - afferma la consigliera - con la massima fermezza nella repressione di tali gesti che ci devono preoccupare perché promuovono antisemitismo e razzismo. In tempi in cui i peggiori populismi fanno prosetili e guadagnano consenso, non si possono ignorare questi gesti estremamente gravi. Insieme ai cittadini e alle associazioni del quartiere ci attiveremo immediatamente per cancellare il simbolo nazista».Circa un mese la piazza è stata oggetto di un progetto di pop art, fortemente voluto dalla VII commissione consiliare della Municipalità, di riqualificazione delle panchine con l’aiuto della cooperativa sociale dell’area flegrea.