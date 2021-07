Napoli choc, studente 25enne suicida all'Università: aveva mentito alla famiglia sugli esami

Un ragazzo di 25 anni è deceduto ieri mattina all'interno della Facoltà di Lettere dell'Università Federico II di Napoli, in via Porta di Massa. Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma dei carabinieri, riportata su Il Mattino, si tratterebbe di un suicidio: si sarebbe lanciato, intorno alle 11.00 di mattina, dai piani alti dell'edificio nel cortile. Un volo nel vuoto e il decesso immediato. La salma è stata subito disposta all'autopsia di rito.

«Il 25enne - raccontano i colleghi dell'università - era un ragazzo di buona famiglia, un giovane tranquillo. Alla base della decisione di farla finita i fallimenti universitari».

Proprio ieri il ragazzo aveva annunciato in famiglia che sarebbe andato a discutere la sua tesi di laurea, ma in realtà erano solo fantasie. Da anni, il giovane raccontava ai suoi di un percorso universitario che mai aveva compiuto. Diceva di doversi laureare, ma in realtà aveva sostenuto solo pochi esami.

E' probabile che il 25enne non abbia più retto alle menzogne costruite e, disperato, si sia tolto la vita, non sopportando più il peso delle storie che aveva raccontato alla famiglia, ora distrutta dal dolore.

Le voci riportano che: «Aveva sostenuto solo pochi esami, meno di una decina, era iscritto alla triennale e - secondo i piani che aveva raccontato in famiglia - ieri avrebbe dovuto discutere la sua tesi di laurea così come ieri erano in programma nella facoltà di Lettere della Federico II».

