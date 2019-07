Napoli, choc a Mergellina: si lancia dal settimo piano e muore a 22 anni

Una 22enne si è lanciata dal settimo piano della palazzina in cui abitava in via Fedro, a Mergellina. La donna, morta sul colpo, si trovava sul terrazzo di casa a prendere il sole quando improvvisamente si è gettata dall'alto.



All'interno dell'abitazione c'era anche la madre, soccorsa dai sanitari che l'hanno ritrovata in stato di choc. La giovane, studentessa brillante all'Università Bocconi, lavorava da tempo a Milano ed era in terapia per problemi di depressione. Una storia familiare dolorosa, quella della 22enne, segnata dal suicidio del fratello. Giovedì 18 Luglio 2019, 18:43

