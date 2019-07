Napoli, strada bloccata per una serenata pre matrimonio: i vigili passano e vanno via

Martedì 9 Luglio 2019, 17:01

Unaper una: ha dell’incredibile quanto avvenuto a Pianura, un quartiere di Napoli, dove centinaia di persone sono scese in strada e hanno praticamente occupato un isolato in attesa dell’esibizione di un cantante neomelodico,. Uno spettacolo senza autorizzazione, nell’indifferenza anche dei vigili, che sono arrivati sul posto ma subito dopo sono andati via.L’episodio è stato filmato da un passante e poi postato sul suo profilo Instagram da, consigliere regionale dei Verdi in Campania: «Restiamo basiti - ha detto Borrelli - il video mostra l’ennesima promessa di matrimonio in strada con decine di persone in via Dalì a occupare la carreggiata. Il fatto più grave è che sul posto arriva un’auto della polizia municipale che dopo un po’ va via senza intervenire».In effetti nel video si vedono i vigili che prima arrivano sul posto, poi, dopo qualche minuto, vanno via senza che il caos accenni a placarsi. Abbiamo inviato una nota alla municipale per chiedere il motivo del mancato intervento», insiste Borrelli. «Sono qua per farsi una chiacchierata», diceva l’uomo che ha girato il video col cellulare.