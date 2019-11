Napoli, spari tra la folla di via Toledo: uomo ferito alle gambe, è panico

LEGGI ANCHE

Venerdì 29 Novembre 2019, 08:42

Spari in pieno centro, rabbia e dolore, alunni in fuga. È accaduto poco fa all’angolo tra via Pignasecca , inUn uomo,, è stato gambizzato mentre stava in un bar, nella, mentre fuori c'era la folla: c’è chi ha visto l’attentatore premere il grilletto.Un agguato accaduto intorno alle 8.15, nel pieno viavai di studenti, di impiegati e professionisti che si recavano al lavoro. Immediatamente l'uomo è stato trasportato nel vicino ospedale Vecchio Pellegrini.Secondo le prime voci, l'agguato dovrebbe essere la risposta alla sparatoria di questa notte alla Pignasecca culminata con un 19enne ferito in ospedale. Sul posto polizia e carabinieri, questi ultimi impegnati in un controllo straordinario tra i vicoli dei Quartieri spagnoli I killer hanno agito nonostante il dispiegamento delle forze dell'ordine in zona.«Qualunque sia il movente dell'agguato è un dolore per il territorio», dice, presidente della Seconda Municipalità di Napoli.sta per essere spostato dalal Loreto Mare , ovviamente con un'ambulanza scortata dalla polizia. Il provvedimento è stato reso necessario perché nell'ospedale dellaè già ricoverato il ragazzo che è stato gambizzato nella notte e si cerca di evitare il contatto tra i parenti dei due feriti.