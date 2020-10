Spari, poco fa, a Ponticelli in via Fratelli Grimm, davanti al bar Royal. Sul posto sono i carabinieri. In fin di vita un ragazzo di 23 anni residente in zona, Raffaele Cardone. In gravi condizioni, è ricoverato all'ospedale del Mare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Ottobre 2020, 21:53

