Napoli, sparatoria tra la folla: tre feriti, anche una bambina

ucciso con un colpo di pistola nel suo negozio di jeans: Norberto trovato in un lago di sangue

Uno dei tre feriti è stato trasportato all' Ospedale «Loreto Mare». Le sue condizioni sarebbero gravi. L' uomo è stato ferito da diversi colpi di pistola. Solo di striscio è stata colpita la bambina, trasportata all' Ospedale pediatrico Santobono. Ferita anche una donna. Le tre persone, non è chiaro se legate da parentela, sono state colpite in piazza Nazionale e nella vicina via Polveriera. La Polizia sta ricostruendo la dinamica dei ferimenti ed accertando i rapporti tra i feriti.

Ultimo aggiornamento: 18:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, tra la quali una, sono rimastein, aIl bersaglio del commando di morte sarebbe un uomo, ferito da unache avrebbe trapassato il torace: l'uomo è ricoverato all'ospedale Loreto Mare dove i medici hanno riscontrato un foro di entrata e uno di uscita.Nell'agguato sarebbe, ora ricoverata all'ospedale Santobono.