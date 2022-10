di Redazione web

Un operatore sanitario picchiato, l'accettazione di un ospedale distrutta. Un altro episodio di violenza, questa volta doppio, in una struttura sanitaria nel Napoletano: a denunciarlo il gruppo 'Nessuno Tocchi Ippocratè che denuncia violenze ed aggressioni agli operatori sanitari.

Scalea, guardia giurata 25enne uccide in auto la ex compagna di 31 anni e si toglie la vita. Non accettava la fine della relazione

Ad Acerra è stato distrutto un ambulatorio

All'Ospedale del Mare di Napoli un operatore sanitario è stato preso a pugni e gomitate dai parenti di un paziente perchè non hanno gradito che quest'ultimo fosse sottoposto ad un tampone prima della visita. L'accettazione di Villa dei Fiori ad Acerra è stata invece distrutta da alcuni utenti (foto, sotto). «Non tolleriamo più di lavorare in trincea», dice Manuel Ruggiero, a nome di "Nessuno Tocchi Ippocrate"».

«Lo ribadiamo da anni, gli ospedali campani sono trincee. Gli operatori e i medici sono lasciati sostanzialmente soli, con pochissime tutele, a dover lottare ogni giorno con orde di pazienti e familiari sempre più agitati e aggressivi. Un clima di tensione che troppo spesso sfocia in violenza ingiustificata, immotivata e da condannare con fermezza assoluta. Nelle strutture sanitarie occorrono presidi fissi delle forze dell’ordine, questa è l’unica soluzione possibile. C’è bisogno di tempestività assoluta per bloccare coloro che con la violenza cercano di prevaricare gli altri mettendo a rischio l’incolumità degli operatori sanitari e degli altri pazienti. Per chi si macchia di tali reati servono condanne pesanti e certe. Bisogna tutelare chi ogni giorno lavora per salvarci la vita». Lo ha detto il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, commentando i due episodi di violenza.

Napoli, operatore sanitario sottopone un paziente al tampone: i parenti non vogliono e lo prendono a pugni https://t.co/lrnEViPdt5 — Leggo (@leggoit) October 2, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Ottobre 2022, 14:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA