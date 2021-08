Napoli, si sdraia sui binari: il treno passa, ma lui resta illeso

Ha tentato di uccidersi sdraiandosi sui binari della ferrovia e attendendo il passaggio del treno. Quando il convoglio è però passato, è miracolosamente rimasto illeso. È accaduto oggi nei pressi della stazione della Circumvesuviana a San Giorgio a Cremano (Napoli).

Erano da poco passate le 13 quando l'uomo, un 58enne che si era allontanato dal servizio di Igiene Mentale della zona, ha visto passare il treno in arrivo da Sorrento e si è sdraiato sui binari. Il conducente non ha potuto rallentare la corsa del convoglio, ma l'uomo, che era in uno stato di semi incoscienza, è rimasto praticamente illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale caserma ed un'ambulanza che ha accompagnato il 58enne in ospedale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Agosto 2021, 21:43

