Non accetta la fine della relazione, 24enne si arrampica sul palazzo della compagna incinta del quinto figlio. Arrestato

Il rifiuto della fine di una relazione e la continua ricerca di soldi per soddisfare la sua tossicodipendenza hanno portato un uomo di 24 anni ad arrampicarsi sul palazzo dove vive la compagna, già più volte vittima delle sue aggressioni. È successo nel quartiere Miano, zona nord di Napoli, e l'uomo è stato arrestato dai Carabinieri.

Farmaci nel caffè della ex moglie per ucciderla, in tribunale nega tutto: «Erano per me, ho confuso le pasticche»

Non si rassegna alla fine della relazione, 22enne spara alla cugina della ex e ai suoi cani

La compagna incinta del quinto figlio

Il 24enne, tossicodipendente, era stato allontanato da casa dalla compagna 26enne, relazione dalla quale sono nati 4 figli e lei è incinta del quinto, per le vessazioni continue e le crisi di astinenza che si traducevano in violenza. Lui non ha accettato però la fine della relazione e si è arrampicato sulla facciata del palazzo, fino a raggiungere il terrazzino della compagna. La donna, terrorizzata, ha chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Secondigliano, insieme a quelli del Nucleo radiomobile di Napoli e della pattuglia mobile di zona Stella, che hanno arrestato il 24enne. I militari hanno trovato il giovane ancora aggrappato alla ringhiera, sospeso nel vuoto, e lo hanno aiutato a scendere prima di portarlo in carcere. In caserma la vittima ha raccontato di violenze subite da tempo ma mai denunciate.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Novembre 2022, 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA