Napoli, sfregiato l'albero di Natale in Galleria: i vandali l'hanno segato, rubate decorazioni e bigliettini dei "sogni"

Segato e sfregiato. Non c'è più l'albero di Natale che era stato donato a Napoli dal Gran Caffè Gambrinus e che era stato messo solo ieri nella Galleria Umberto I. I vandali, con una motosega, l'hanno ridotto ad un moncherino, rubando anche tutte le decorazioni. Nessuno, almeno per ora, potrà quindi appendere ai rami i "sogni" per le festività e l'anno nuovo. Si è praticamente ripetuto l'episodio dello scorso anno, ma stavolta la violenza dello sfregio è stata più brutale.