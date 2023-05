Il Napoli conquista lo scudetto, tifoso ha un malore nella stazione di Udine e muore davanti ai passeggeri: «Stava tornando a casa»

di Redazione web

Un malore improvviso dopo la conquista dello scudetto della squadra del cuore, il Napoli, e il tifoso azzurro è moerto nella stazione di Udine davanti ai passeggeri: «Stava tornando a casa». Il tifoso del Napoli, residente in Austria, è stato stroncato da un infarto questa mattina, verso le 4, nella zona della stazione dei treni di Udine.

Napoli campione, tifosi aggrediti a Roma: dal Quadraro a Ostia e Boccea, i video sui social

L'allarme di tifosi e passeggeri

Dopo le chiamate di aiuto giunte al 112 da parte di alcune persone che l'hanno visto accasciarsi, gli operatori della sala operativa hanno inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica.

Le manovre di rianimazione

Il personale sanitario ha avviato le manovre di rianimazione ma inutilmente. L'uomo è morto in strada, nei pressi dell'accesso alla stazione, dove si stava dirigendo per tornare a casa in treno dopo la gara di ieri alla Dacia Arena.

Indagini sono in corso da parte degli agenti della Polizia di Stato: il tifoso in passato aveva già avuto problemi di salute.

