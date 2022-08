Scontro tra auto e scooter, morto un bambino di tre anni e mezzo: viaggiava in motorino col papà

Un bambino di tre anni e mezzo è morto venerdì scorso in un drammatico incidente nei pressi della stazione centrale di Napoli, mentre viaggiava su uno scooter guidato dal papà: la Procura ha aperto un fascicolo sull'incidente, ipotizzando il reato di omicidio stradale, e la Polizia Municipale ha presentato una denuncia nei confronti proprio del padre della piccola vittima, oltre che della donna che era alla guida dell'auto coinvolta nello scontro.

Secondo la ricostruzione dell'accaduto il piccolo, che era seduto davanti al padre, è rovinato pesantemente al suolo dopo lo scontro tra scooter e auto riportando gravi lesioni al capo. La morte celebrale è stata dichiarata dopo qualche giorno. A breve sarà conferito l'incarico al consulente della Procura che poi eseguità l'autopsia.

Il bambino, che aveva il casco in testa, sarebbe stato sbalzato a diversi metri di distanza. Gli inquirenti sono anche in attesa dei risultati dei test tossicologici eseguiti sia sull'uomo, sia sulla donna. Il bambino, inoltre, sempre secondo gli accertamenti, non si sarebbe dovuto trovato a bordo dello scooter: l'età minima fissata dalle norme è di cinque anni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Agosto 2022, 21:40

