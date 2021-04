Napoli, scontro auto-moto: poliziotto in codice rosso

Un poliziotto della sezione Falchi della Questura di Napoli è ricoverato in codice rosso a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Giordano Bruno, a Napoli. La moto sulla quale viaggiava assieme a un collega si è scontrata con un'auto. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. Uno degli agenti ha avuto la peggio ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli, mentre l'altro poliziotto è ricoverato all'Ospedale del Mare e non è in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Aprile 2021, 19:13

