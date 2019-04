Napoli, scontri tra polizia e disoccupati prima dell'incontro con Zingaretti: feriti e contusi

Momenti di forte tensione davanti al teatro Sannazaro di Napoli tra polizia e manifestanti del Movimento disoccupati organizzati «7 novembre», in presidio in attesa dell'arrivo del segretario Pd Nicola Zingaretti e del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. La tensione, con l'avvicinamento dei manifestanti all'entrata del teatro e le proteste di questi per un presunto strattonamento di uno striscione, è sfociata in un'azione di respingimento delle forze dell'ordine che hanno momentaneamente allontanato gli attivisti. Uno dei manifestanti ha lanciato una sedia contro i poliziotti. Gli attivisti lamentano il ferimento di due persone.

Ultimo aggiornamento: 19:20

