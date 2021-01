Uomo di 32 anni scomparso da un mese: era braccato dagli usurai. L'sos della famiglia

Di lui non si hanno più notizie da oltre un mese. Per questo motivo - la storia viene riferita dal Mattino - i suoi familiari hanno presentato una denuncia a Napoli. Secondo quanto hanno raccontato, il 32enne del quartiere Vasto si sarebbe indebitato di cui sono state diffuse le iniziali R.T. - riferisce il quotidiano - a causa dei problemi derivati dallo stop alla sua attività lavorativa.

L'ipotesi avanzata dalla famiglia dell'uomo, incensurato, è che prima di sparire fosse finito nelle grinfie degli usurai ai quali si sarebbe rivolto nel disperato tentativo di trovare una qualche soluzione ai suoi problemi economici. Dopo la denuncia presentata ai familiari è stato aperto un fascicolo in Procura. Non si esclude che la sera del 2 dicembre, da quando non si hanno più notizie di lui, avesse un appuntamento con le persone con le quali si era indebitato. Spesso, in alcuni quartieri della città e della provincia, si sottolinea, gli strozzini sono strettamente collegati ai clan presenti sul territorio. Nessuna ipotesi viene comunque esclusa in relazione alla scomparsa dell'uomo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Gennaio 2021, 11:31

