Napoli, San Gennaro ripete il "miracolo": rabbia dei fedeli rimasti lontani dal Duomo

(LaPresse) - San Gennaro ha ripetuto il miracolo, intorno alle ore 10 il cardinale di Napoli, Mimmo Battaglia, dall'altare del Duomo cittadino ha proclamato lo scioglimento del sangue. Anche quest'anno, per le norme anti covid, l'ingresso in chiesa è stato contingentato a 450 posti, mentre all'esterno sono stati previsti circa 300 posti a sedere, ma per la cerimonia non è stato previsto l'obbligo di Green Pass. Via Duomo è stata chiusa al traffico e il tratto davanti la cattedrale interdetto anche al passeggio, per evitare assembramenti, che però si sono creati all'altezza delle barriere poste dalle Forze dell'Ordine. Molti fedeli, rimasti lontani dal Duomo, hanno lamentato una cattiva organizzazione in quanto le attese per avvicinarsi alla cattedrale sono state anche di oltre un'ora.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Settembre 2021, 15:28

