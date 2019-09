Napoli, miracolo di San Gennaro: il sangue si è sciolto alle 10.04

Si rinnova il prodigio di San Gennaro. Quest'anno il sangue del santo patrono di Napoli si è sciolto alle 10.04. Consueto lo sventolio del fazzoletto bianco da parte della deputazione.



La chiesa cattedrale è gremita di fedeli come sempre nel giorno della solennità; oggi in Duomo, infatti, si celebra il santo patrono della città e della Campania e fedeli e curiosi, riunitisi anche per la prima messa, quella delle 8, sono in attesa che si ripeta il 'prodigio' dello scioglimento del sangue del santo, custodito nella cappella a lui dedicata.



Il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, si è recato in cappella e prendere le ampolle che contengono le reliquie del Santo. Dopo aver percorso la navata assieme all'abate, monsignor Vincenzo De Gregorio, presiede la celebrazione. Ogni anno, sono numerose le richieste di accredito per seguire la cerimonia da parte dei media nazionali e internazionali e degli ospiti. Quest'anno sono arrivate alla Curia di Napoli oltre 400 richieste. Giovedì 19 Settembre 2019, 10:11

